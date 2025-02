München (dpa/lby) - Eine Woche nach dem Anschlag in der Münchner Innenstadt haben mehrere Hundert Menschen an die Opfer erinnert. Unter dem Motto "Wir trauern gemeinsam" gedachten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Nähe des Tatorts ruhig der Verletzten und Todesopfer. Die Polizei riegelte den Gedenkort auch mit Fahrzeugsperren ab. Laut einer Polizeisprecherin kamen rund 500 Menschen, es habe keine Zwischenfälle gegeben.