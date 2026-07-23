Der Gemeinderat Floh-Seligenthal hat in den vergangenen Jahren mehrere Beschlüsse zu einer Anlage gefasst, die wie eine Insel zwischen Kleinschmalkalden und der Siedlung am Fuße des Heuberges liegt: Zum ehemaligen Landschulheim, das früher Touristenstation war und später auch als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde. Eine Interessentin aus der Region hatte das von der Ortslage isoliert gelegene Objekt im Februar 2023 erworben. Die Käuferin wollte dort eine Hundepension einrichten, die Kommunalvertretung musste das planungstechnisch begleiten.