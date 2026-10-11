«Stille Stunde» Wenn es im Supermarkt still wird

Doch die Initiative hat sich deutschlandweit ausgebreitet und über Supermärkte hinaus entwickelt, wie Rebecca Lefèvre erzählt. Inzwischen gebe es rund 300 Stellen, die sich beim Verein als Teilnehmer registriert hätten. Doch mittlerweile melden sich ihr zufolge viele auch gar nicht mehr an - die Zahl der Einrichtungen liegt also vermutlich höher. "Das ist schon schön, dass das inzwischen so weit gekommen ist."

Auch in Museen oder Einrichtungshäusern wird die Idee mittlerweile umgesetzt. Bei Ikea gibt es laut Unternehmen seit Juni jeden Mittwoch für zwei Stunden reizreduzierte Einkaufszeiten. Das Kunstmuseum Hamburger Bahnhof in Berlin bietet etwa seit diesem Frühling einmal im Monat eine "stille Stunde" in wechselnden Ausstellungen an, wie das Haus mitteilt.

Das Bundessozialministerium hat nach eigenen Angaben vergangenes Jahr die Kampagne "Deutschland wird barrierefrei. Mit Dir." gestartet, in der auch die "stille Stunde" unterstützt wird. Daten, wie viele Unternehmen die Maßnahme umsetzen, liegen dem Ministerium jedoch nicht vor.

Mit wenig Handgriffen "eine wirkliche Erleichterung"

"Ich hätte am Anfang nicht erwartet, dass es so deutlich diesen Verlauf nimmt", sagt Diekmann von Autismus Deutschland. Er habe eher damit gerechnet, dass die Initiative nach fünf Jahren in Vergessenheit gerate. "Aber das tut es überhaupt nicht."

Frank Ortlepp in Arnstadt sagt derweil, es sei noch zu früh, um über den dauerhaften Erfolg der Aktion in seinem Markt zu urteilen. Aber er kann sich perspektivisch auch vorstellen, an einem weiteren Tag die "stille Stunde" einzuführen. "Eigentlich kann ich nur meine Kollegen und andere dazu animieren, das auch zu tun - weil es einfach mit ganz wenig Handgriffen für die, die es betrifft, glaube ich, eine wirkliche Erleichterung ist."