Wo vor wenigen Monaten noch ein großer, in die Jahre gekommener Baum stand, ragt mittlerweile ein schlichter, grauer Betonkasten empor: Der Rohbau der neuen, öffentlichen Toilette am Ende der Lindenstraße ist nahezu fertig. Das, worüber lange und hitzig diskutiert wurde, nimmt nun sichtbar Form an. Der Grundbau steht und die Stadt bestätigt, dass es der Zeitplan ebenso tut – Eröffnung soll im vierten Quartal dieses Jahres sein. „Jetzt folgt der Innenausbau, weiter geht es mit der Elektroinstallation und den sanitären Einrichtungen“, erklärt die Stadtverwaltung auf Nachfrage.