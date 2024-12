Stille Einlage zu weich für "hartes" Kernkapital

Der Anlass des Manövers: Die europäische Bankenaufsicht will das "harte" Kernkapital der Landesbanken in Bayern und Hessen stärken, mit welchem die Geldinstitute - beziehungsweise deren Eigentümer - unmittelbar für etwaige Verluste haften. Eine "stille" Einlage bedeutet, dass der Kapitalgeber nicht als Miteigentümer zählt. In der Bankenaufsicht gab es daher das Argument, dass stille Einlagen die Anforderungen an das "harte" Eigenkapital nicht erfüllen. Vor Bayern hatte bereits Hessen eine stille Einlage in die dortige Landesbank Helaba umgewandelt, musste jedoch zwei Milliarden Euro zusätzliches Kapital geben, um die Aufsicht zufriedenzustellen.