Stiftung zu Suchtprävention: Archäologie-Untersuchung vor Baubeginn zu Ausstellungshaus

Erfurt (dpa/th) - Vor Beginn der Bauarbeiten für das bundesweit außergewöhnliche Ausstellungshaus zum Thema Sucht und Prävention in Erfurt sind archäologische Untersuchungen nötig. Der Grund: Das Haus der Stiftung Welt der Versuchungen soll am nördlichen Rand der Altstadt entstehen, in einem Quartier, das spätestens seit dem Hochmittelalter kontinuierlich genutzt wurde. Wo aktuell auf dem Huttenplatz noch ein Parkplatz zu finden ist, liegen mehrere mittelalterliche Steinkeller, hieß es von der Stiftung unter Verweis auf das Landesamt für Archäologische Denkmalpflege.