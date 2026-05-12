Seit November herrscht in der Stiftung Judenbach Stillstand. An der Glastür des einst belebten Kulturzentrums hängt seit Monaten ein schlichtes Schild mit der Aufschrift „wegen Krankheit geschlossen“. Besucher, die vor Ort klingeln oder telefonisch Kontakt aufnehmen wollen, erhalten keine Antwort. Veranstaltungen finden seit Oktober nicht mehr statt, der reguläre Museumsbetrieb ruht und auch öffentliche Informationen über die Zukunft der Stiftung bleiben rar. Fakt ist: Die Stiftung Judenbach ist seit einem halben Jahr für den Publikumsverkehr geschlossen.