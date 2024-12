Stiftung: Direktor: Entscheidung über Friedenstein bis 2026 nötig

Gotha (dpa/th) - Die Stiftung Schloss Friedenstein hält auch unter einer neuen Landesregierung an ihren Umstrukturierungsplänen fest. Erstmals sei jetzt in einem Koalitionsvertrag ein Bekenntnis der Landesregierung zum Friedenstein enthalten, sagte Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist ein ganz wichtiger Schritt." CDU, BSW und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel formuliert, Friedenstein unter Einbeziehung der Forschungsbibliothek Gotha und der lokalen Akteure gemeinsam mit dem Bund zu einer Stiftung von nationaler Bedeutung weiterzuentwickeln.