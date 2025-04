Ein Historiker als Festredner bei einer Preisverleihung für gute Ausbildungsergebnisse im Handwerk? Warum nicht – wenn dieser Festredner Kai Lehmann ist, der Leiter vom Museum Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden. Er versteht es einfach bestens, Ereignisse aus der Vergangenheit ins Heute zu transportieren. Und damit verständlich zu machen, dass manches so neu nicht ist. Zum Beispiel, auf die „Jugend von heute“ zu schimpfen, ihr zu unterstellen, sie sei dumm und faul. Das habe es auch bereits vor hunderten von Jahren gegeben. Sie könnten weder rechnen noch schreiben, haben keinen Respekt vor den Erwachsenen, hieß es bereits 2000 Jahre vor Christus. So sei in eine Steinplatte gehauen gewesen, dass die Jugend „heruntergekommen, zuchtlos, und ansehnlich sei und nur noch saufen könne“. Das Schlimmste jedoch sei – sie ist einfach blöd! Fakt sei eben, dass bereits im Jahr 1905 – also 120 Jahre vor Pisa – elementare Schwächen der Schüler beklagt worden sind.