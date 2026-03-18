Was bedeuten die Stichwahlen für das landesweite Ergebnis?

In reinen Zahlen: nichts. Das landesweite Ergebnis steht fest. Dafür hatte das Statistische Landesamt die Stadtratswahlen in den kreisfreien Städten und die Kreistagswahlen in den Landkreisen zusammengezählt - wobei gemeinsame Wahlvorschläge mit anderen Parteien oder Gruppen jeweils mit eingerechnet werden.

Danach ging der Stimmenanteil der CSU im Vergleich zur Wahl 2020 von 34,5 auf nun 32,5 Prozent zurück. Die AfD legte dagegen deutlich von 4,7 auf 12,2 Prozent zu. Vor allem die Grünen fuhren Verluste ein, wurden aber mit 13,6 Prozent erneut zweitstärkste Kraft in den Kommunalparlamenten. Die SPD, für die es 2020 schon um rund 7 Prozentpunkte auf historisch schlechte 13,7 Prozent nach unten gegangen war, sackte nun weiter auf 12,3 Prozent ab. Die Freien Wähler wiederum legten minimal von 11,9 auf 12,1 Prozent zu.

Warum ist die Spannung in den Parteizentralen trotzdem groß?

Das landesweite Ergebnis ist das eine. Der politische Erfolg bemisst sich aber letztlich auch daran, welche prestigeträchtigen OB- oder Landrats-Posten eine Partei hinzugewinnt, verliert oder halten kann. Deshalb richten sich die Blicke - nicht nur der SPD - ja beispielsweise derart gespannt nach München.

Und so eifrig Parteivorsitzende in diesen Tagen gerne betonen, es handle sich ja letztlich ausschließlich um Persönlichkeitswahlen - am Ende wird doch sehr genau zusammengezählt, welche Partei wie viele Landrats-, OB- und Bürgermeisterposten innehaben wird. Denn die nächsten Landtags- und Bundestagswahlen kommen bestimmt - und da sollen die Kommunalwahlen gerne eine Art Sprungbrett sein. Deshalb gilt: Nach der Wahl ist vor der Wahl.