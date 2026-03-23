Stichwahl Wohnungen, Wiesn, Welle – Was Krause als OB erwartet

Am Brodeln ist auch der Streit um Mindestpreise für Uber-Fahrer. Hier hatte sich Krause klar an die Seite der Taxifahrer gestellt, die sich unfair behandelt fühlen.

Die Wiesn

"Ozapft is! Auf eine friedliche Wiesn" - diesen Satz wird man beim Anstich zur Oktoberfesteröffnung in diesem Jahr wohl von Krause hören. Dass er ein Bierfass mit nur zwei Schlägen anzapfen kann, hat der 35-Jährige bereits mehrfach öffentlich unter Beweis gestellt. Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang und die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Katharina Schulze, freuen sich schon auf den Moment, in dem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die erste Maß vom Grünen-OB entgegennehmen muss.

Doch das allein reicht nicht. Im vergangenen Jahr hatten Sicherheitsprobleme Schlagzeilen gemacht, als die Wiesn wegen Überfüllung geschlossen werden musste. Viele waren sich einig: München hatte großes Glück, angesichts der Menschenmassen in einzelnen Bereichen des Festgeländes einer Katastrophe entgangen zu sein.

Krause muss auch eine Meinung dazu haben, ob und wie sich das Volksfest weiterentwickeln kann, das als das größte der Welt gilt. Etwa bei der Frage, ob ein weiteres Münchner Bier auf dem Oktoberfest zugelassen werden darf. Man sei offen, hieß es von den Grünen, die das Thema sogar in ihr Wahlprogramm aufgenommen hatten. Stellung bezogen hat Krause auch beim Thema Bierpreis. Den sollten die Wiesn-Wirte doch bitte nicht schon wieder erhöhen, so sein Appell.