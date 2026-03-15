Stichwahl Krause, Reiter - und die heiße Phase des Münchner Wahlkampfs

Politikwissenschaftler: Krause konnte schneller loslegen

"Krause konnte sofort montags loslegen, während Reiter zunächst einmal noch seine Causa FC Bayern zu klären hatte. Inzwischen nimmt der OB-Wahlkampf aber Fahrt auf - endlich, würde ich sagen, denn vor dem ersten Wahlgang war das eher ein langweiliger, einschläfernder Wahlkampf", sagt der Politologe und Experte für Kommunalpolitik an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München, Martin Gross.

"Die Wahlkampfstrategien nähern sich inzwischen doch an: beide Kandidaten sind noch einmal präsenter auf den verschiedenen Plattformen unterwegs, aber insbesondere Dieter Reiter nimmt viel mehr Termine mit Bürgerinnen und Bürgern wahr als vor dem 8. März, mobilisiert seine eigene Partei und erhält auch deutlich mehr Unterstützung von seiner Partei auf Social-Media-Kanälen."

Bei der Stichwahl am 22. März wird es nun vor allem darauf ankommen, welchem Kandidaten es gelingt, die Anhänger zu überzeugen, die am 8. März noch für einen anderen Kandidaten gestimmt haben - für den drittplatzierten Clemens Baumgärtner (CSU) zum Beispiel, der 21,3 Prozent bekam.

Beide Politikwissenschaftler gehen davon aus, dass es am Ende für den Amtsinhaber reicht. "Reiter und der SPD dürfte es leichter fallen, bisherige CSU-Wähler gegen den Grünen-Kandidaten zu mobilisieren", sagt Münch. Und der Politologe Gross sagt: "Meine Prognose wäre immer noch, dass Dieter Reiter die Stichwahl knapp gewinnen wird, solange es keine weitere Affäre gibt bzw. in der Causa FC Bayern jetzt nicht noch weitere Details ans Licht kommen."