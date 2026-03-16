Stichwahl in München: OB Reiter will nicht Zweiter Bürgermeister werden

München - Im Falle einer Niederlage in der Stichwahl kann Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sich nicht vorstellen, Zweiter Bürgermeister zu werden. "Das ist ein Schritt, den würde ich nicht mehr machen wollen", sagte der 67-Jährige dem Sender Radio Charivari im Duell mit seinem Herausforderer Dominik Krause (35/Grüne). "Wenn die Stadt sich mehrheitlich dafür entscheidet, die Stadtspitze deutlich zu verjüngen" - dann werde er das hinnehmen, aber nicht zweiter Mann hinter einem OB Krause werden.