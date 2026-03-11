Stichwahl in München Notbremse statt Aufsichtsrat – Reiters Kampf ums Rathaus

So will Reiter den Wahlkampf anpacken

Nach zwei Tagen Pause will Reiter nach Angaben von Vertrauten wieder auf Tuchfühlung mit den Wählern gehen. "Er ist sehr kämpferisch", sagt der Münchner SPD-Chef Christian Köning. Reiter selbst wollte sich aber zunächst nicht äußern. Um die Wähler zu überzeugen, wolle er auf die Straßen gehen – auf Wochenmärkte, in den Olympiapark, vor Einkaufszentren, an Bahnhöfe, zur Parade zum St. Patrick's Day. "Wir mobilisieren jetzt alles für diese Stichwahl", betont Köning.

So wirbt Grünen-Kandidat Krause um Stimmen

Herausforderer Dominik Krause hat dagegen direkt nach dem Wahlabend mit dem Wahlkampf weitergemacht – befeuert von seinem guten Abschneiden mit 29,5 Prozent, mit dem er Reiter in die Stichwahl zwang. Der Amtsinhaber dagegen kam auf 35,6 Prozent der Stimmen, 12 Prozentpunkte weniger als 2020. Die Analyse zeigte, dass Reiter am Ende durch Stimmen der Briefwähler an Platz eins blieb, beim Urnengang am Wahlsonntag lag er gar hinter Krause.

Nun wolle man unter anderem für neuen Schwung an der Stadtspitze werben, hieß es von den Grünen. Krause wirkt omnipräsent – auf seinem Instagram-Account ist zu sehen, wie er durch München läuft, mit Menschen spricht und mit ihnen für Fotos posiert. Seit Sonntag hat der 35-Jährige auf Instagram rund 10.000 Follower hinzugewonnen. Auch im Alltag will er sichtbar sein. Ein paar Zahlen: 3.000 Stichwahl-Plakate, rund 100.000 neue Flyer, 100 Großflächen für Werbung und 5.000 Buttons mit der Aufschrift "Dominik Krause wählen".