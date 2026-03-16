Stichwahl in München Bedrängter OB Reiter nimmt Urlaub für Wahlkampffinale

Herausforderer Krause nimmt keinen Wahlkampf-Urlaub

Die Vertretung als Münchner Oberbürgermeister übernimmt in der Schlusswoche nun sein Herausforderer Dominik Krause (Grüne), der keinen Wahlkampf-Urlaub nimmt. Reiter hatte im ersten Wahlgang lediglich 35,6 Prozent der Stimmen geholt, 12 Prozentpunkte weniger als 2020. Wenige Tage vor der Wahl war publik geworden, dass Reiter seine Nebentätigkeit im Verwaltungsbeirat des FC Bayern nicht vom Stadtrat hatte genehmigen lassen. Nach Angaben Reiters hatte er die dafür erhaltenen 90.000 Euro jedoch ordnungsgemäß versteuert.