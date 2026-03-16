Stichwahl in München Bedrängter OB Reiter nimmt Urlaub für Wahlkampffinale

München - Vor der mit Spannung erwarteten Oberbürgermeister-Stichwahl in München nimmt der mit Negativschlagzeilen kämpfende Amtsinhaber Dieter Reiter Urlaub für die Schlussphase des Wahlkampfs. Der Sozialdemokrat will damit potenziellen Vorwürfen einer Vermischung von Parteipolitik und Amt vorbeugen. "Er trennt hier ganz klar zwischen seinem Amt als Oberbürgermeister und seiner Rolle als Wahlkämpfer", antwortete eine Rathaussprecherin auf Anfrage. Am Wochenende hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.