Etwas länger als erwartet ist in Henneberg ein Ortsteil-Bürgermeister gesucht worden – denn der zur jüngsten Wahl im März vorliegende Wahlvorschlag hatte keine Mehrheit gefunden. Wie bei einer Mehrheitswahl üblich, hatten die Wähler die Gelegenheit, ihre eigenen Wunschkandidaten aufzuschreiben – und das taten sie. Harald Heyn und Anika Hauck erhielten dabei mehr Stimmen als Bewerberin Susi Prinzhorn mit 38 Stimmen: Harald Heyn 98 Stimmen, Anika Hauck 57. Beide waren zur Wahl am 23. März nicht als Kandidaten angetreten. Zwischen ihnen gab es nun am Sonntag eine Stichwahl, weil keiner der beiden die nötige Mehrheit erzielt hatte.