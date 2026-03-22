Sonneberg bleibt einzigartig in Deutschland. Und Robert Sesselmann bleibt der einzige Landrat der AfD im Land. das steht nach der Stichwahl im Landkreis Spree-Neiße am Sonntag in Brandenburg fest. Aber es wurde ein echter Wahlkrimi. Und bis 19.20 Uhr sah es noch so aus, als könne Brandenburg bekommen, was Thüringen seit 2003 hat: Einen Landrat von der AfD. Genauer gesagt: Eine Landrätin. Bei der Stichwahl im Landkreis Spree-Neiße lag Christine Beyer von der AfD zu Beginn der Auszählungen noch klar vorn. Erst kurz vor Ende wendete sich das Blatt. Am Ende lag Martin Heusler von der CDU mit 51,49 Prozent der Stimmen vorn.