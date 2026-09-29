Stichverletzungen: Eine Tote nach Attacke an Schule in der Slowakei

Staskov - Ein Schüler hat in der Slowakei mit einem scharfen Gegenstand auf Lehrerinnen und Mitschüler eingestochen. Eine 61 Jahre alte Frau sei ihren Verletzungen erlegen, berichtete die Nachrichtenagentur TASR unter Berufung auf die Polizei. Ein Kind sei in einem kritischen Zustand mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine 44-Jährige habe Stichverletzungen im Brustbereich erlitten und sei ebenfalls in eine Klinik geflogen worden.