Nürnberg (dpa/lby) - Nach einem Streit mit seinem Mitbewohner in Nürnberg ist ein 55-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Sein 35 Jahre alter Mitbewohner habe ihn bereits Ende September mit einem spitzen Gegenstand schwer am Kopf verletzt, teilte die Polizei mit. Warum sich die beiden Wohnheimbewohner stritten, war unklar. Nach der Tat flüchtete der 35-Jährige, wurde aber kurz darauf festgenommen. Der 55-Jährige kam in ein Krankenhaus, in dem er am Donnerstag an seinen Verletzungen starb.