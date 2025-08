Im Rahmen seiner Sommertour stattete Thüringens Minister für Digitales und Infrastruktur, Steffen Schütz (BSW), am Montag, dem 4. August, Schwärzdorf und Neuhaus-Schierschnitz einen Besuch ab. Im Mittelpunkt seines Besuchs standen die angespannte Situation am Grundschulstandort Schwärzdorf sowie der geplante Ausbau des Schulcampus in Neuhaus-Schierschnitz.