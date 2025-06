Dobitschen (dpa/th) - Eine Stichflamme hat einen 16 Jahre alten Jungen beim Grillen so schwer im Gesicht verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Zu dem Unfall am Freitagabend sei es gekommen, weil ein Holzkohlegrill im Bereich des Sportplatzes in Dobitschen (Altenburger Land) unsachgemäß genutzt wurde, teilte die Polizei mit.