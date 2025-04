Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht in der Wiesenthaler Straße. Mehrere Personen saßen um eine Feuerschale zusammen. Ein 20-jähriger Mann gab Brennspiritus in die Feuerschale, so dass sich eine Stichflamme bildete. Das Feuer ging auf die Oberbekleidung der 29-Jährigen über, sodass sie Verbrennungen zweiten Grades erlitt. Die Frau musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle geflogen werden.