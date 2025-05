Bereits vor zwei Jahren hatte Diplom-Ingenieur Walter Vielmuth einen Vortrag in Steinachs Gasthof zum Goldenen Anker gehalten zum Thema Goldbergbau auf der „Steynernen Heide“. Damals hatte er schon erste Ergebnisse präsentieren können. Der Frage, wie viel Gold in Steinheid tatsächlich abgebaut werden konnte in der Zeit des Goldrausches von 1504 bis 1590, ging er zielstrebig nach und konnte nun seine Rechenansätze kundtun. Ergänzt wurde das Abendprogramm durch weitere Referenten, die über das Goldwaschen und die sogenannten „Ausbeutemünzen“ sprachen.