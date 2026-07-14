Gießen/Wiesbaden (dpa/lhe) - Sie heißen "Maxi", "Kibus" oder "Kicc" und sollen die Arbeit der Steuerfahnder erleichtern: Hessen setzt in seiner Finanzverwaltung zunehmend auf die Hilfe von KI. "Künstliche Intelligenz ist kein Selbstzweck – sie ist unser Werkzeug, um Steuergerechtigkeit im 21. Jahrhundert durchzusetzen", erklärte Finanzminister Alexander Lorz (CDU) beim Besuch von Finanzämtern in Gießen und Wiesbaden. "Künstliche Intelligenz ist kein Ersatz für menschliche Expertise, sondern verstärkt sie passgenau."