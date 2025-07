Steuerskandal um Aktiendeals Cum-Ex-Figur Hanno Berger ohne Reue: "War nie im Unrecht"

Schwere Vorwürfe an Ex-Staatsanwältin Brorhilker

An der juristischen Aufarbeitung übt der frühere Steueranwalt Berger schwere Kritik. Die Durchsuchung der Kölner Staatsanwaltschaft in seinen Privaträumen 2014 bezeichnete Berger als "Schande für den Rechtsstaat". Die Beamten "wollten gar nicht wissen, was in den Gesetzen steht". Die damalige Kölner Staatsanwältin Anne Brorhilker sei voreingenommen gewesen: "Sie hätte damals, also 2014, schon auf den ersten Blick erkannt, dass es sich bei den Cum-Ex-Geschäften um Straftaten handelt. Auf den ersten Blick!"