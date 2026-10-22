Der betonte zuletzt, er sei bereit zu einer stärkeren Entlastung der Bürger, die Union müsse aber aufzeigen, wo das Geld herkommen solle. Hoffnungen von CDU und CSU, die Steuerschätzung werde neue Spielräume im Haushalt eröffnen, erfüllen sich laut Finanzministerium nicht. Denn einerseits ist das Steuerplus überschaubar. Andererseits darf der Bund weniger Kredite aufnehmen, je besser die Konjunktur läuft. Das sieht die sogenannte Konjunkturkomponente der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse vor. Ein Großteil der Steuermehreinnahmen dürfte damit aufgefressen werden.

Showdown: Haushaltsausschuss

Ob sich Union und SPD trotzdem noch auf Entlastungen für die Bürger einigen können - und wie sie sie finanzieren, dass muss sich in den nächsten Wochen entscheiden. Denn Mitte November steht die entscheidende Sitzung des mächtigen Haushaltsausschusses an, in der meist bis mitten in der Nacht letzte Hand an den Etat angelegt wird. Bringt sie ihren Haushalt nicht zusammen, könnte es eng werden für Merz' Regierung.