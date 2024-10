Steuerschätzung: Prognose: Bayern nimmt 2025 rund 900 Millionen weniger ein

München (dpa/lby) - Wegen der anhaltenden Wirtschaftsflaute in Deutschland sinken auch Bayerns prognostizierte Steuereinnahmen kräftig. "Die dramatische Wirtschaftslage schlägt sich in der Steuerschätzung nieder: Im Vergleich zur Maischätzung haben sich die Prognosen nochmals deutlich verschlechtert – Bayern wird 2025 voraussichtlich mit rund 900 Millionen Euro weniger auskommen müssen als noch im Mai prognostiziert", sagte Finanzminister Albert Füracker der Deutschen Presse-Agentur in München. Für das laufende Jahr werde das Ergebnis aus der Mai-Prognose bestätigt.