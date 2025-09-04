Steuerprozess: Bundesfinanzhof stoppt Finanzamt wegen überhöhter Gebühren

München - Der Bundesfinanzhof setzt den Finanzämtern Grenzen bei der Festsetzung ihrer Gebühren: Verschickt eine Behörde identische Auskünfte an mehrere Antragsteller, darf sie dafür nur einmal Gebühren verlangen und nicht mehrfach. Damit hat das höchst deutsche Steuergericht ein westfälisches Finanzamt in die Schranken gewiesen. Die Beamten hatten für ein und dieselbe Rechtsauskunft an acht Gesellschafter einer Firma achtfach Gebühren verlangt - von jedem einzelnen exakt 109.736 Euro, die gesetzliche Höchstgebühr. Das war laut Urteil des IV. Senats zu viel.