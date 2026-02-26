Ungewöhnlicher Einzelfall

Das nunmehr entschiedene Verfahren fiel einigermaßen aus dem Rahmen, weil der betreffende Verein durchaus Umsatzsteuer auf seine Mitgliedsbeiträge zahlen wollte - und zwar, um einen höheren Vorsteuerabzug beim Bau eines neuen Kunstrasenplatzes nutzen zu können. Sowohl das örtliche Finanzamt als auch das Finanzgericht Hannover in der ersten Instanz wollten den Vorsteuerabzug für die Mitgliedsbeiträge unter Verweis auf die übliche Steuerbefreiung aber nicht akzeptieren. Dagegen klagte der Verein.