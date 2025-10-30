Landtag: Thüringer werden bei der Grundsteuer entlastet

Mehrere Hunderttausend Eigentümer von Wohnhäusern und Wohnungen sollen in Thüringen ab 2027 weniger Grundsteuern zahlen. Der Landtag beschloss nach langen Diskussionen ein Landesmodell zur Neuberechnung der Grundsteuer. Es soll die Wohnimmobilienbesitzer und damit letztlich auch Mieter finanziell entlasten. Dabei geht es nach Angaben von Finanzministerin Katja Wolf (BSW) darum, die Mehrbelastung von Bürgern um 52 Millionen Euro durch das seit diesem Jahr geltende Berechnungsmodell zurückzuschrauben.