Steuern: Thüringen nimmt mehr Erbschaft- und Schenkungsteuer ein

Zuständig für diese Steuerart sei in Thüringen das Finanzamt Gotha. Dort würden pro Jahr im Schnitt etwa 33.000 Sterbefallanzeigen und 22.000 Schenkungsanzeigen erarbeitet. Die Erbschaft- und Schenkungsteuerstelle habe es noch immer mit einer Papierflut zu tun, so Wolf. Ein elektronisches Versende- und Verarbeitungsverfahren sei längst überfällig. "Leider gibt es dafür noch keine bundeseinheitliche Lösung. Wir werden uns verstärkt dafür einsetzen, dass Bewegung in die Sache kommt", so die Ministerin.