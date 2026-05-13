Erfurt (dpa/th) - Immer weniger Thüringer reichen ihre Steuererklärung in Papierform ein. Voriges Jahr seien knapp 80 Prozent der Steuererklärungen elektronisch abgegeben worden. Das sei ein weiterer Zuwachs von 1,7 Prozentpunkten, teilte das Finanzministerium in Erfurt mit. "Wir erleben in Thüringen seit über 10 Jahren einen stetigen Anstieg der digitalen Steuererklärungen", konstatierte Finanzministerin Katja Wolf (BSW). Mit der aktuellen Quote liege der Freistaat im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld.