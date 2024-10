Steuern: Neues Schwarzbuch zu Steuerverschwendungen

München (dpa/lby) - Hundert beispielhafte Fälle in ganz Deutschland, in denen nicht verantwortungsvoll mit Steuergeldern umgegangen wurde - das ist der Inhalt des Schwarzbuchs vom Bund der Steuerzahler. Die diesjährige Ausgabe wird am Mittwoch (11.00 Uhr) vorgestellt - auch Fälle aus Bayern werden darin gerügt. Kritisiert werden unter anderem große Projekte mit Kostenexplosionen oder kuriose Investitionen. Dabei werden Vorfälle auf kommunaler, Landes- und Bundesebene untersucht.