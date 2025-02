Erfurt (dpa/th) - Thüringens Regierungskoalition will per Gesetz die in vielen Kommunen gestiegene Grundsteuer eindämmen. Das Land wolle vorhandene Spielräume nutzen und beispielsweise wie Sachsen-Anhalt per Gesetz gegensteuern, erklärte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl in Erfurt. Unterstützung signalisierte die SPD-Finanzpolitikerin Janine Merz.