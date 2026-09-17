Steuern: Klüssendorf räumt Fehler bei Zweitwohnsitzsteuer ein

Berlin - SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat einen Fehler bei der Steuererklärung zu seinem Berliner Zweitwohnsitz eingeräumt. Auf Instagram schrieb er, er zahle zwar seit Jahren Zweitwohnsitzsteuer in der Hauptstadt. Er habe aber übersehen, dass diese Zahlung auf einer Schätzung beruht habe und er eigentlich noch eine Erklärung zu seiner Wohnung hätte abgeben müssen. "Dies habe ich nicht getan, das ist eindeutig mein Versäumnis", erklärte Klüssendorf. Er habe Post von den Behörden bekommen und die fehlenden Unterlagen nun beim Finanzamt nachgereicht.