Dass die Hundesteuern in der Gemeinde Geratal stark steigen sollen, wollen viele Hundehalter nicht ohne Weiteres hinnehmen. Eine Fürsprecherin haben sie im Geraberger Ortschaftsrat unter anderem in Christiane Schön (BI Pro Geraberg). Sie bemängelt, dass sich die Verwaltung angesichts der Haushaltslage und der Suche nach Einnahmequellen nicht scheue, die Hundesteuer um rund 78 Prozent zu erhöhen. Statt bislang 54 Euro seien nun 96 Euro im Gespräch. So sollte es jedenfalls in der Gemeinderatssitzung am 23. April auf den Tisch kommen. Doch dann gab es deutliche Diskussionen in den Ortsteilen der Gemeinde Geratal.