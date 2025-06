Die Art und Weise, wie in Deutschland die Grundsteuer erhoben wird, musste nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts reformiert werden. Zum 1. Januar 2025 waren das erste Mal Steuern nach den neuen Berechnungen zu zahlen. Diese hatten in Thüringen in der Regel dazu geführt, dass für Wohngebäude höhere und für gewerbliche genutzte Gebäude von Unternehmen niedrigere Steuern zu zahlen sind. Die Brombeer-Koalition will das im Land angewandte Berechnungsmodell so ändern, dass die Grundsteuer für Wohngebäude wieder sinkt und Unternehmen wieder mehr Grundsteuer für ihre gewerblich genutzten Immobilien zahlen müssen.