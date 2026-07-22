Steuerzahlerbund befürchtet weitere Erhöhungen

Die Erhöhungen seien auch Ausdruck einer finanziellen Schieflage, ergänzte Kilp. "Bund und Länder haben den Kommunen in den vergangenen Jahren immer mehr Aufgaben und Auflagen gegeben, ohne eine angemessene Finanzierung zu gewährleisten." Städte und Gemeinden kämen aktuell kaum umhin, ihre Hebesätze insbesondere für die Grundsteuern zu erhöhen, um etwa Sozialleistung oder Kinderbetreuung finanzieren zu können. "Wir befürchten, dass sich die Steuerspirale 2027 noch weiterdrehen wird", ergänzte Kilp.