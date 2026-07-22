Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Steuerlast für Einwohner und Gewerbetreibende in Hessen ist laut einer Auswertung des Steuerzahlerbundes weiter gestiegen. Das zeige die jährliche Umfrage unter allen 421 hessischen Städten und Gemeinden etwa zur Grundsteuer B und Gewerbesteuer, wie der Bund der Steuerzahler Hessen in Wiesbaden mitteilte. Demnach haben in diesem Jahr 156 Kommunen ihre Grundsteuer B erhöht, die auf Grundbesitz erhoben wird. Bei der Gewerbesteuer haben 98 Städte und Gemeinden aufgeschlagen.