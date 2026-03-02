Erfurt (dpa/th) - Thüringer Gerichte haben im vergangenen Jahr Freiheitsstrafen von insgesamt 29 Jahren und fünf Monaten gegen Steuerstraftäter verhängt. Darin enthalten sind auch Verfahren, an denen die Steuerfahndung nicht beteiligt war. Allein aufgrund der Arbeit der Thüringer Steuerfahnder summierten sich die verhängten Haftstrafen auf 26 Jahre und zehn Monate, wie das Finanzministerium der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zusätzlich wurden Geldstrafen in Höhe von 340.487 Euro sowie Geldauflagen bei Einstellung der Verfahren von 167.650 Euro festgesetzt.