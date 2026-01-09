– Kurz nach Beginn des Steuerstrafprozesses gegen den Rechtsextremisten Tommy Frenck am Amtsgericht Meiningen hat die Vorsitzende Richterin deutlich gemacht, dass sie Zweifel an einer zentralen Angabe des Angeklagten hat. Angesichts des großen Engagements Frencks für ein Rechtsrockkonzert in Themar im Jahr 2017 falle es ihr schwer zu glauben, dass er von dieser Veranstaltung nicht finanziell profitiert habe, sagte die Vorsitzende Richterin, Julia Döllein, am Freitag. Sie verwies unter anderem auf Chatnachrichten und E-Mails, aus denen hervorgeht, dass Frenck für die Veranstaltung Hotelzimmer reservierte und sich um die Aufstellung der Bühne kümmerte. „Wenn ich Ihnen das vorhalte, liest sich das für mich nicht, wie jemand, der nur gegenüber der Behörde tätig werden soll“, sagte Döllein.