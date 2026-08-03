Steuerfahndung: Sachsens Steuerfahnder decken Millionenbetrug auf

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Steuerfahnder haben auch 2025 einen Steuerbetrug in Millionenhöhe aufgedeckt. Insgesamt belief sich die Summe auf rund 71,5 Millionen Euro. Offiziell ist von einem "Mehrergebnis" die Rede. Davon entfielen nach Angaben des Finanzministeriums rund 53,3 Millionen Euro auf nicht gezahlte Umsatzsteuer, knapp zehn Millionen Euro auf Einkommensteuer und 3,1 Millionen Euro auf Gewerbesteuer. 383 Strafverfahren und sieben Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. Zudem wurden Haftstrafen von insgesamt 70 Jahren verhängt.