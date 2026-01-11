Steuererklärungen: Kein Stress mit Steuererklärungen? - Neues Modell möglich

Kowalleck: Staat sollte vorliegende Daten automatisch nutzen

Er sehe in Thüringen viel Potenzial für die Einführung einer automatischen Steuererklärung, erklärte Kowalleck. "Wenn der Staat die Daten bereits hat, sollte er sie auch für die Bürgerinnen und Bürger nutzbar machen – einfach, verständlich und ohne unnötigen Aufwand. Ein solches Verfahren nimmt Menschen eine echte Last ab und sorgt zugleich für mehr Effizienz in der Verwaltung." Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft und der Bund der Steuerzahler würden das Projekt in Hessen unterstützen.