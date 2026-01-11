Steuererklärungen: Kein Stress mit Steuererklärungen? - Neues Modell möglich

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen wird ein Modell diskutiert, bei dem in bestimmten Fälle das Finanzamt das Ausfüllen der Steuererklärung für die Bürger übernimmt. Für die Übernahme des Modells, das in Hessen vom Finanzamt Kassel getestet wird, plädierte der CDU-Haushaltspolitiker Maik Kowalleck. "Die Einführung einer automatischen Steuererklärung ist ein wichtiger Schritt zu mehr Bürgerfreundlichkeit und Bürokratieabbau", sagte er in Erfurt. Auch das Finanzministerium steht nach eigenen Angaben einer sogenannten Amtsveranlagung in bestimmten Fällen positiv gegenüber.