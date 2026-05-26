Steuererklärung: Finanzämter geben länger telefonisch Auskunft

Erfurt (dpa/th) - Steuerzahler können sich künftig zwei Stunden pro Woche länger an ihr Finanzamt wenden, um telefonisch Auskünfte zu erhalten. Man habe sich entschieden, die Erreichbarkeit der telefonischen Auskunftsstellen auszuweiten, sagte Thüringens Finanzministerin Katja Wolf (BSW). Ab 1. Juni sind die Finanzämter montags, dienstags und donnerstags auch in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr erreichbar. Am Donnerstag wird die Telefonzeit aber nur noch bis 17 Uhr statt wie bisher bis 18 Uhr angeboten.