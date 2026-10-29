Seit die Grundsteuer in Thüringen nach dem Bundesmodell errechnet wird, tut sich in der Zella-Mehliser Stadtkasse ein Loch auf, das eigentlich nicht hätte da sein sollen. Denn „dem Willen des Gesetzgebers folgend soll die Umsetzung der Grundsteuerreform insgesamt aufkommensneutral ausgestaltet werden. Das bedeutet, dass die Einnahmen aus der Grundsteuer den Kommunen in etwa vergleichbarer Höhe wie vor der Grundsteuerreform zufließen sollen“, geht aus der Sach- und Rechtslage hervor, die dem Beschluss beilag, über den der Zella-Mehliser Stadtrat am Dienstagabend zu entscheiden hatte.