Was kostet eine Reform?

Je stärker die Entlastung, desto mehr kostet eine Reform. Die Kostenschätzungen bewege sich bei 20 Milliarden, 30 Milliarden Euro oder noch mehr.

Dazu kommt: Im Herbst will die Bundesregierung Berichte zum Existenzminimum sowie zur Steuerprogression vorlegen. Die Folge könnten eine Anpassung des Grundfreibetrags sein. Alleine das dürfte Milliarden kosten. Im Progressionsbericht geht es um die "kalte Progression". Das ist eine Art schleichende Steuererhöhung, wenn eine Gehaltserhöhung komplett durch die Inflation aufgefressen wird, aber dennoch zu einer höheren Besteuerung führt. Auch das könnte zu einer Anpassung führen.

Wie soll eine Reform gegenfinanziert werden?

Das ist bisher unklar. In einem Papier von SPD-Haushältern heißt es mit Blick auf Milliardenlücken in der Finanzplanung des Bundes in den kommenden Jahren, die haushaltspolitische Realität erfordere eine möglichst "aufkommensneutrale" Reform. "Gerade deshalb müssen die hohen und höchsten Einkommen auch einen stärkeren Beitrag leisten."

Die Union hat sich offen für eine höhere Reichensteuer gezeigt, lehnt aber einen höheren Spitzensteuersatz ab - genauso wie eine stärkere Belastung hoher Erbschaften. Zur Aufkommensneutralität heißt es bei Unions-Fachpolitikern, die Folge wären zu große Steigerungen bei Spitzensteuer- und Reichensteuersatz. Ein Spitzensteuersatz, der um einen Prozentpunkt höher liegt, bringe dem Fiskus rund 5 Milliarden Euro im Jahr, sagte Holznagel. Bei der "Reichensteuer" sei es eine Milliarde Euro zusätzlich. "Das ist also kein Weg, der den Haushalt saniert, sondern ein Weg, der Wachstum und Beschäftigung kostet."

Fratzscher spricht sich eine Vermögensteuer aus, insbesondere auf alle Nettovermögen von mehr als 20 Millionen Euro. "Eine Vermögensteuer von zwei Prozent auf große Vermögen würde dem deutschen Staat knapp 42 Milliarden Euro an zusätzlichen Einnahmen verschaffen. Dies würde der Bundesregierung den Spielraum geben, die Steuern sowohl auf Arbeitseinkommen als auch für Unternehmen zu senken und damit einen wichtigen wirtschaftlichen Impuls zu setzen."

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund ist für eine Vermögensteuer. Nach einem neuen DGB-Konzept soll jeder Euro besteuert werden, der über ein Nettovermögen von 1 Million Euro hinausgeht, bei Verheirateten wären es 2 Millionen.

Kommt eine höhere Mehrwertsteuer?

Eine mögliche Maßnahme wäre die Erhöhung der Mehrwertsteuer, sagte Lilly Fischer vom Ifo-Institut. Dabei würden aber untere Einkommensschichten stärker belastet als höhere. Deswegen könne es sinnvoll sein, gleichzeitig den Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel auf null Prozent herunterzusetzen.

Der Regelsatz bei der Mehrwertsteuer liegt aktuell bei 19 Prozent. Eine Erhöhung um einen Prozentpunkt brächte dem Staat Mehreinnahmen von 16 Milliarden Euro. Das Problem: eine höhere Mehrwertsteuer würde die Inflation treiben, die infolge des Iran-Kriegs und Preissprüngen bei Öl und Gas ohnehin gestiegen ist. Viele Politiker der Koalition haben sich gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ausgesprochen.

Was hat es mit dem "Rasenmäher" auf sich?

Unionsfraktionschef Jens Spahn warb für eine pauschale Kürzung um fünf Prozent bei Subventionen und Steuervergünstigungen. Klingbeil zeigte sich offen für das Sparen nach dieser sogenannten "Rasenmäher-Methode".

Das Kalkül dahinter: Bei Kürzungen nur in Teilbereichen drohen Proteste von Lobbygruppen - bei der "Rasenmäher"-Methode trifft es viele Bereiche. Holznagel fordert sogar eine Kürzung von zehn Prozent bei Subventionen und Steuervergünstigungen.