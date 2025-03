Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede zwischen den von den Statistikern betrachteten kreisfreien Städten und Landkreisen. Den stärksten Anstieg des Grundsteueraufkommens verzeichneten sie mit 31,1 Prozent am in der Stadt Gera. Auch in Weimar (+29,7 Prozent), Erfurt (+22,8 Prozent) und Suhl (+21,9 Prozent) fiel er vergleichsweise stark aus. Das geringste Plus beim Grundsteueraufkommen wurde mit durchschnittlich knapp 8,2 Prozent in den Gemeinden des Kyffhäuserkreises verzeichnet.