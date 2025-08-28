Erfurt (dpa/th) - Einige tausendmal pro Jahr rücken Betriebsprüfer der Thüringer Finanzämter aus und kontrollieren, ob Unternehmer, Handwerker und Gewerbetreibende ordnungsgemäß ihre Steuern zahlen. Der Ton bei diesen Aktionen, die jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag für die Landeskasse bringen, sei in den letzten Jahren rauer geworden, sagte Finanzministerin Katja Wolf (BSW). Das solle sich nun ändern, kündigte sie zusammen mit den Präsidenten der drei Thüringer Industrie- und Handelskammern (IHK) in Erfurt an. Sie sprachen von einem "partnerschaftlichen Modell", das die bisher häufige Konfrontation von Prüfern und Firmenchefs ablösen soll.