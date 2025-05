In den nächsten Jahren muss Thüringen nicht nur wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise in Deutschland aller Voraussicht nach mit noch weniger Steuereinnahmen auskommen als bislang angenommen. Hinzu kommt: Weil in Thüringen immer weniger Menschen lebten, bekomme das Land nach Hochrechnungen des Finanzministeriums auf absehbare Zeit etwa 80 Millionen Euro jährlich weniger aus dem bundesweiten Finanzausgleich, sagte Thüringens Finanzministerin Katja Wolf (BSW) am Dienstag in Erfurt. Zudem müsse das Land nach der jüngsten Steuerschätzung im Vergleich zur vorhergehenden Prognose mit sinkenden Steuereinnahmen rechnen.