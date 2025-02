Der größte Steuerbetrug der Bundesrepublik

Bei Cum-Ex schoben Finanzakteure Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Dividendenansprüche hin und her. Am Ende wurden Steuern erstattet, die gar nicht gezahlt worden waren - das kostete den deutschen Staat verschiedenen Schätzungen zufolge einen zweistelligen Milliarden-Euro-Betrag. Die Hochphase von Cum-Ex war in den Jahren 2006 bis 2011.