Zeulenroda (dpa/th) - Angesichts vielfach deutlich gestiegener Grundsteuern für private Haus- und Immobilienbesitzer will die Thüringer CDU-Landtagsfraktion für Entlastung sorgen. "Wir wollen die derzeitigen Grundsteuern für private Haushalte mit den rechtlichen Möglichkeiten abmildern, die Thüringen hat", sagte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl am Rande einer zweitägigen Fraktionsklausur in Zeulenroda der Deutschen Presse-Agentur.